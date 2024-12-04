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Стало известно, сколько Рух и Козловский выделили средств на гуманитарные и благотворительные инициативы в 2024 году

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Президент львовского клуба помогает украинцам в непростые времена

Стало известно, сколько Рух и Козловский выделили средств на гуманитарные и благотворительные инициативы в 2024 году

Фото: ФК Рух

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"Рух", его основатель Григорий Козловский и Emily Resort поддержали медицинскую сферу, перечислив 2 млн грн для центра Unbroken. На них закупят набор кардиохирургических инструментов, которые будут использоваться для малоинвазивных кардиохирургических вмешательств.

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Решение закупить медицинские инструменты стало ответом на запрос благотворительного фонда "Медицинские инновации". Он помогает оказывать медицинскую помощь украинцам, пострадавшим в результате войны, в частности, военнослужащим. Современное оборудование позволит производить операции с минимальными разрезами. Это улучшит процесс реабилитации пациентов.

Ранее Григорий Козловский вместе с "Рухом" и Emily Resort инвестировали 6 млн грн в гуманитарные инициативы. Эти деньги направили на протезирование военных и гражданских через Superhumans Center и фонд Unbroken, а также на восстановление больницы "Охматдет".

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Источник:
ITC
Опубликовал: Александр Симченко
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