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Линекер – Родри о Золотом мяче 1986: Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов

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Экс-игрок Тоттенхэма вспомнил о голосовании за награду

Линекер – Родри о Золотом мяче 1986: Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший форвард "Барселоны" и сборной Англии Гарри Линекер считает, что должен был выиграть Золотой мяч 1986 вместо украинца Игоря Беланова. Об этом экс-нападающий "Лестера" заявил во время подкаста с полузащитником "Манчестер Сити" Родри, который стал обладателем Золотого мяча в этом году.

“Однажды я был близок [до получения ЗМ]. Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов”, – сказал Гарри.

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В 1986 году Линекер финишировал вторым в голосовании за "Золотой мяч". Он набрал 62 голоса журналистов, Беланов – 84. Английский бомбардир стал лучшим бомбардиром ЧМ-1986. Беланов на турнире забил 4 гола за сборную СССР, а также выиграл с "Динамо" Кубок обладателей кубков.

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Игорь Беланов Золотой мяч Гари Линекер
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Источник:
The Rest Is Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
04.12.2024 в 06:56
Бєланову в 1986-му дали Золотий м'яч не за матчі ЧС1986, а за матчі фантастичного Динамо Лобановського, яке виграло в 1986-му Кубок Кубків.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
04.12.2024 в 06:56
Бєланову в 1986-му дали Золотий м'яч не за матчі ЧС1986, а за матчі фантастичного Динамо Лобановського, яке виграло в 1986-му Кубок Кубків.
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