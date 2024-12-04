Линекер – Родри о Золотом мяче 1986: Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов

Бывший форвард "Барселоны" и сборной Англии Гарри Линекер считает, что должен был выиграть Золотой мяч 1986 вместо украинца Игоря Беланова. Об этом экс-нападающий "Лестера" заявил во время подкаста с полузащитником "Манчестер Сити" Родри, который стал обладателем Золотого мяча в этом году.

“Однажды я был близок [до получения ЗМ]. Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов”, – сказал Гарри.

В 1986 году Линекер финишировал вторым в голосовании за "Золотой мяч". Он набрал 62 голоса журналистов, Беланов – 84. Английский бомбардир стал лучшим бомбардиром ЧМ-1986. Беланов на турнире забил 4 гола за сборную СССР, а также выиграл с "Динамо" Кубок обладателей кубков.