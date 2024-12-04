Экс-футболист Мариуполя: Надеюсь, что Довбик получит Золотой мяч

Бывший защитник "Мариуполя" Сергей Горбунов, ставший рыболовом и блогером, рассказал об общении с нападающим "Ромы" Артемом Довбиком и назвал желающих футболистов с ним порыбачить.

“Артем – просто красавец. Он заслуженно попал в номинацию на Золотой мяч-2024. Я играл с ним в "Днепре-1". Так, как он работал на тренировках и после них – вау. Довбик это заслужил. Надеюсь, что он получит Золотой мяч. Мы с ним иногда общаемся. Кстати, Артём в свободное время смотрит мои ролики в TikTok и YouTube”.

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“Со мной большое количество украинских футболистов хотят на рыбалку поехать. Они не прочь и сняться в моем ролике. Это Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Олег Кудрик", – сказал Горбунов.

30-летний спортсмен в прошлом сезоне защищал цвета "Днепра-1" (19 матчей), но после исчезновения клуба не смог найти новую команду.