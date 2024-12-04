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За стимулирование команд теперь будут наказывать, – ТаТоТаке

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Реальное новшество или популизм?

За стимулирование команд теперь будут наказывать, – ТаТоТаке

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Стимулирование третьей стороной других клубов УПЛ теперь категорически запрещено и может наказываться снятием очков, сообщает источник, ссылаясь на письмо Комитета этики и честной игры клубам УПЛ.

Читайте такжеВ УАФ планируют обновить кодекс этики и честной игры по вопросу стимуляции

По информации "ТаТоТаке", снятие очков не является окончательным вариантом наказания, но рассматривается, как одно из самых приоритетных. Конкретное определение наказания в письме не прописано.

Скандалы по стимулированию участников чемпионата существуют практически с начала соревнований. Чаще всего они касаются коллективов, которые претендуют на медали и путевку в еврокубки и таким образом мешают конкурентам добиться результата в честной борьбе.

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Комитет по этике и честной игре ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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