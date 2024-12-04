За стимулирование команд теперь будут наказывать, – ТаТоТаке

Стимулирование третьей стороной других клубов УПЛ теперь категорически запрещено и может наказываться снятием очков, сообщает источник, ссылаясь на письмо Комитета этики и честной игры клубам УПЛ.

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По информации "ТаТоТаке", снятие очков не является окончательным вариантом наказания, но рассматривается, как одно из самых приоритетных. Конкретное определение наказания в письме не прописано.

Скандалы по стимулированию участников чемпионата существуют практически с начала соревнований. Чаще всего они касаются коллективов, которые претендуют на медали и путевку в еврокубки и таким образом мешают конкурентам добиться результата в честной борьбе.