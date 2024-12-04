31 бронемашина и система ППО. Генштаб сообщил о новых российских потерях за сутки
Какие потери понесли оккупанты?
Генштаб
За сутки Силы обороны уничтожили 1670 оккупантов, 7 танков, 26 артсистем, бронемашину и 1 средство ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 4 декабря составили:
- личного состава - около 747 370 (+1670) человек
- танков - 9493 (+7) ед
- боевых бронированных машин - 19450 (+31) ед
- артиллерийских систем - 21002 (+26) ед
- РСЗО - 1253 (+0) ед
- средств ПВО - 1020 (+1) ед
- самолетов - 369 (+0) ед
- вертолетов - 329 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19946 (+29)
- крылатых ракет - 2855 (+0)
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед
- подводных лодок - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 30746 (+80) ед
- специальной техники - 3628 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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