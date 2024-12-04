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31 бронемашина и система ППО. Генштаб сообщил о новых российских потерях за сутки

Общие новости

Какие потери понесли оккупанты?

31 бронемашина и система ППО. Генштаб сообщил о новых российских потерях за сутки

Генштаб

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За сутки Силы обороны уничтожили 1670 оккупантов, 7 танков, 26 артсистем, бронемашину и 1 средство ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 4 декабря составили:

  • личного состава - около 747 370 (+1670) человек
  • танков - 9493 (+7) ед
  • боевых бронированных машин - 19450 (+31) ед
  • артиллерийских систем - 21002 (+26) ед
  • РСЗО - 1253 (+0) ед
  • средств ПВО - 1020 (+1) ед
  • самолетов - 369 (+0) ед
  • вертолетов - 329 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19946 (+29)
  • крылатых ракет - 2855 (+0)
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед
  • подводных лодок - 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30746 (+80) ед
  • специальной техники - 3628 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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