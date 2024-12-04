Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО
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Getty Images / Global Images Ukraine
Франция и Великобритания поддержали идею приглашения Украины в НАТО. Однако против все еще ряд стран Альянса. Об этом сообщает Le Monde.
По информации французского издания, против приглашения Украины в НАТО сейчас выступают Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.
Президент США Джо Байден выразил свой отказ принять решение о приглашении Украины в НАТО. А его преемник, Дональд Трамп, как сообщается, никогда не поддерживал эту идею.
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Отмечается, что Трамп якобы предложил отложить членство Украины в НАТО минимум на 20 лет.
Президент Зеленский убежден, что членство Украины в НАТО остановит активную фазу войны. В то же время Альянс отмечает необратимость пути Украины в НАТО, а дальнейшие решения будут зависеть, в частности, от позиции США.
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