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Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО

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Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Франция и Великобритания поддержали идею приглашения Украины в НАТО. Однако против все еще ряд стран Альянса. Об этом сообщает Le Monde.

По информации французского издания, против приглашения Украины в НАТО сейчас выступают Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Президент США Джо Байден выразил свой отказ принять решение о приглашении Украины в НАТО. А его преемник, Дональд Трамп, как сообщается, никогда не поддерживал эту идею.

Отмечается, что Трамп якобы предложил отложить членство Украины в НАТО минимум на 20 лет.

Президент Зеленский убежден, что членство Украины в НАТО остановит активную фазу войны. В то же время Альянс отмечает необратимость пути Украины в НАТО, а дальнейшие решения будут зависеть, в частности, от позиции США.

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Украина Германия США Венгрия НАТО война с россией
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Источник:
Le Monde
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.12.2024 в 09:27
Бо не потрібно нашій громаді совкову звичку зберігати... Що НАТО - вороги, а друзі, ті хто наразі знищує нашу країну Проте орда своєю агресією примусила багатьох змінити свою думку! Утім на жаль і зараз повно тих, хто знаходить причини що НАТО нам не потрібно. Ці ДЕ... так і незрозуміли, що то об'єднання держав, які просто своєю масою попереджають "До нас краще не чипляйся! ПОБ'ЄМО!"
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
04.12.2024 в 09:27
Бо не потрібно нашій громаді совкову звичку зберігати... Що НАТО - вороги, а друзі, ті хто наразі знищує нашу країну Проте орда своєю агресією примусила багатьох змінити свою думку! Утім на жаль і зараз повно тих, хто знаходить причини що НАТО нам не потрібно. Ці ДЕ... так і незрозуміли, що то об'єднання держав, які просто своєю масою попереджають "До нас краще не чипляйся! ПОБ'ЄМО!"
Ответить
1
0
Gudvin85 (Киев)
04.12.2024 в 08:57
Как же так?
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