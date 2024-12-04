Враг атаковал Украину 50 шахедами и одной управляемой ракетой. Сколько целей сбила ПВО?

В ночь на 4 декабря 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

Районы пусков - Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово (рф).

По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 "шахедов" в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях.

18 дронов локально потеряно, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.