Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военные ФРГ могут быть привлечены для поддержания мира в Украине. Об этом она заявила накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4 декабря в Брюсселе.

По словам Бербок, это возможно в случае достижения прекращения огня между Украиной и Россией.

Отвечая на вопрос о возможной роли Германии в этом вопросе, она сказала, что Германия, конечно, "сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать все, что послужит миру в будущем".

Как отмечает репортер BILD Петер Тиде, это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о части возможного мирного плана после инаугурации Дональда Трампа в качестве новоизбранного президента США.

Ранее The Telegraph писал, что Трамп может призвать Евросоюз и Великобританию направить своих военных для обеспечения буферной зоны между Украиной и Россией по линии разграничения, если будет достигнуто перемирие.