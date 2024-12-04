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Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого

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Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военные ФРГ могут быть привлечены для поддержания мира в Украине. Об этом она заявила накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4 декабря в Брюсселе.

По словам Бербок, это возможно в случае достижения прекращения огня между Украиной и Россией.

Отвечая на вопрос о возможной роли Германии в этом вопросе, она сказала, что Германия, конечно, "сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать все, что послужит миру в будущем".

Как отмечает репортер BILD Петер Тиде, это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о части возможного мирного плана после инаугурации Дональда Трампа в качестве новоизбранного президента США.

Ранее The Telegraph писал, что Трамп может призвать Евросоюз и Великобританию направить своих военных для обеспечения буферной зоны между Украиной и Россией по линии разграничения, если будет достигнуто перемирие.

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