НАТО готово передать Украине системы ПВО для защиты критических объектов: детали

Запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Как заявил чиновник, вопрос предоставления Киеву новых систем ПВО был центральным на заседании Совета Украина-НАТО вечером 3 декабря в Брюсселе.

"Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы - прим.) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры. Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО. Но (на заседании 3 декабря - прим.) за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине - будут предоставлены. Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые возможно передать, были переданы в Украину", - сказал Рютте.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры зимой.