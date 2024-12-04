НАТО готово передать Украине системы ПВО для защиты критических объектов: детали
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Запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
Как заявил чиновник, вопрос предоставления Киеву новых систем ПВО был центральным на заседании Совета Украина-НАТО вечером 3 декабря в Брюсселе.
"Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы - прим.) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры.
Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО. Но (на заседании 3 декабря - прим.) за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине - будут предоставлены.
Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые возможно передать, были переданы в Украину", - сказал Рютте.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры зимой.
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