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НАТО готово передать Украине системы ПВО для защиты критических объектов: детали

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НАТО готово передать Украине системы ПВО для защиты критических объектов: детали

Getty Images/Global Images Ukraine

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Запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Как заявил чиновник, вопрос предоставления Киеву новых систем ПВО был центральным на заседании Совета Украина-НАТО вечером 3 декабря в Брюсселе.

"Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы - прим.) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры.

Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО. Но (на заседании 3 декабря - прим.) за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине - будут предоставлены.

Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые возможно передать, были переданы в Украину", - сказал Рютте.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

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Источник:
Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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