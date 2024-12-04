"Не настаиваем, но...". Сибига сделал очередное заявление о возможном вступлении в НАТО
Цель - стратегическая
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина не форсирует свое вступление в НАТО во время войны, учитывая позицию отдельных государств-членов. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с журналистами на полях министерской встречи Североатлантического альянса.
"Мы страна, против которой ведется российская агрессия. И действительно, сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия. Это такая позиция некоторых стран НАТО, которые считают, что это может привести к прямому вовлечению их в войну. Украина к этому не стремится.
Мы говорим о нашем членстве в НАТО. Стратегическая цель - это вступление в НАТО.
Партнеры разделяют это, мы видим эту поддержку. Но для этого действительно должно наступить соответствующее время", - отметил министр.
Также Сибига заявил, что двусторонние соглашения в сфере безопасности с партнерами «усиливают нас» на пути в НАТО, и договоры не являются альтернативой НАТО.
"В каждом соглашении это указано. Ни одно это не альтернатива. Это дорога, которая нас укрепляет, это договоренности, что позволяет нам стратегически планировать", - добавил он.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) 3-4 декабря проходит заседание министров иностранных дел стран-членов альянса. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Брюссель, где проведет ряд встреч с партнерами из Европы, США и НАТО, примет участие в заседании Совета Украина-НАТО.
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