48 тысяч без вести пропавших оккупантов: племянница Путина и замминистра обороны РФ Цивилева случайно озвучила "закрытые данные". ВИДЕО

Племянница российского диктатора и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что власти получили 48 тысяч заявок на ДНК-тесты для поиска пропавших без вести солдат ВС РФ.

Эта цифра прозвучала во время непубличного заседания чиновников, среди которых, кроме Цивилевой, был и глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Именно он попросил убрать эту информацию из документов, чтобы "эти цифры нигде не фигурировали".