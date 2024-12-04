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48 тысяч без вести пропавших оккупантов: племянница Путина и замминистра обороны РФ Цивилева случайно озвучила "закрытые данные". ВИДЕО

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Неудобно вышло на России

48 тысяч без вести пропавших оккупантов: племянница Путина и замминистра обороны РФ Цивилева случайно озвучила "закрытые данные". ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Племянница российского диктатора и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что власти получили 48 тысяч заявок на ДНК-тесты для поиска пропавших без вести солдат ВС РФ.

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Эта цифра прозвучала во время непубличного заседания чиновников, среди которых, кроме Цивилевой, был и глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Именно он попросил убрать эту информацию из документов, чтобы "эти цифры нигде не фигурировали".

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