48 тысяч без вести пропавших оккупантов: племянница Путина и замминистра обороны РФ Цивилева случайно озвучила "закрытые данные". ВИДЕО
Неудобно вышло на России
Генштаб ЗСУ
Племянница российского диктатора и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что власти получили 48 тысяч заявок на ДНК-тесты для поиска пропавших без вести солдат ВС РФ.
Читайте также"Не настаиваем, но...". Сибига сделал очередное заявление о возможном вступлении в НАТО
Эта цифра прозвучала во время непубличного заседания чиновников, среди которых, кроме Цивилевой, был и глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Именно он попросил убрать эту информацию из документов, чтобы "эти цифры нигде не фигурировали".
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Акценты. Цирковой скандал, или скандал циркачей? Черноморец vs Волочай
- Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- СМИ: Украинский гимнаст и серебряный призер Олимпиады-2024 может сменить гражданство
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000