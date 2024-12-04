  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Reuters: Трампу предлагают три мирных плана. Во всех Украина остается вне НАТО и уступает территории
В тренде

Reuters: Трампу предлагают три мирных плана. Во всех Украина остается вне НАТО и уступает территории

Общие новости

Решения от Трампа пока нет

Reuters: Трампу предлагают три мирных плана. Во всех Украина остается вне НАТО и уступает территории

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Советники Дональда Трампа выдвигают свои предложения по прекращению войны РФ против Украины.

Читайте такжеНемецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого

Об этом пишет издание Reuters.

По данным журналистов, предложения трех ключевых советников Трампа, в частности спецпредставителя по вопросам России и Украины Кита Келлога, имеют общие элементы, в частности, снятие членства Украины в НАТО с повестки дня.

"Советники Трампа будут пытаться принудить Москву и Киев к переговорам с помощью "кнута и пряника". Они могли бы остановить военную помощь Украине, если она откажется от переговоров, но одновременно увеличить поддержку, если Путин откажется сотрудничать", - пишет Reuters.

В то же время Трамп может столкнуться с тем, что Путин не захочет участвовать в переговорах.

Бывший ведущий аналитик американской разведки по вопросам России Юджин Румер заявил, что Путин, скорее всего, будет выжидать, чтобы посмотреть, на какие уступки готов пойти Трамп, чтобы заманить его за стол переговоров, если таковые вообще будут.

Советники Трампа рассказали, что по состоянию на прошлую неделю избранный президент США еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Мирное соглашение, вероятно, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским, добавили они.

Три основных предложения

Один из экс-чиновников нацбезопасности Трампа заявил, что сейчас есть три предложения: план Келлога, план новоизбранного вице-президента Джей-Ди Вэнса и план бывшего исполняющего обязанности руководителя разведки Ричарда Гренелла.

План Келлога

Он предусматривает замораживание конфликта по линии фронта.

США будут поставлять больше оружия Украине только, если она согласится на мирные переговоры. В то же время Трамп предупредит РФ, что если та откажется - он увеличит помощь Киеву.

Возможность членства Украины в НАТО приостановят, вместо этого ей предложат американские гарантии безопасности.

План Ди Венса

Ранее он заявлял, что мирное соглашение будет включать демилитаризованную зону по линии фронта, которую "сильно укрепят", чтобы предотвратить дальнейшее вторжение РФ. Предложение Ди Венса также исключает приглашение Украины в НАТО.

План Гренелла

Он выступал за создание "автономных зон" на востоке, однако не уточнил свою позицию. Он также заявил, что членство Украины в НАТО "не в интересах Америки".

"Элементы предложений, вероятно, столкнутся с отказом со стороны Зеленского, который сделал приглашение в НАТО частью своего собственного "Плана победы", а также со стороны европейских союзников и некоторых законодателей США, говорят аналитики и бывшие чиновники национальной безопасности", - подытожило издание.

По теме
yellow-arrow
48 тысяч без вести пропавших оккупантов: племянница Путина и замминистра обороны РФ Цивилева случайно озвучила "закрытые данные". ВИДЕО
yellow-arrow
Португальский легионер Александрии: Украинцы очень устойчивы к войне. Я могу быть таким же
yellow-arrow
"Не настаиваем, но...". Сибига сделал очередное заявление о возможном вступлении в НАТО
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости