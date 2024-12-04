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Волочай откровенно признался, почему он не любит комментировать футбол

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Волочай откровенно признался, почему он не любит комментировать футбол

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Один из самых популярных украинских спортивных комментаторов Виталий Волочай рассказал о том, что его раздражает в работе комментатора, назвав вид спорта, который он не любит комментировать.

"Наименее любимый вид спорта для комментирования — это футбол. К футболу много внимания. Много людей, которые это смотрят, много людей, которые тебя потом песочат за то, что ты что-то не так сказал. Ну и готовиться надо много. Самый любимый — это теннис, потому что его приятно комментировать. В теннисе главное — не мешать. Ты сидишь себе, раз в минуту какое-то слово вставил, людям не мешаешь, потому что во время просмотра тенниса любят тишину".

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Напомним, что ранее Виталий Волочай попал в скандал после того, как он комментировал игру между "Александрией" и "Черноморцем" (3:0) в УПЛ.

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Виталий Волочай
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Ураган (Запорожье)
04.12.2024 в 18:18
А кто мешает и в футболе комментировать только события на поле И ещё не предвзято. И никому не мешать смотреть футбол. Как на стадионе. 80 % информации не нужна не специалисту, нелюбителю И тогда тебя полюбят. А свое мнение можешь высказать в обозрение, или в интернете
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Комментарии 2
Ураган (Запорожье)
04.12.2024 в 18:18
А кто мешает и в футболе комментировать только события на поле И ещё не предвзято. И никому не мешать смотреть футбол. Как на стадионе. 80 % информации не нужна не специалисту, нелюбителю И тогда тебя полюбят. А свое мнение можешь высказать в обозрение, или в интернете
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1
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tolina-ystas (Краматорск)
04.12.2024 в 18:02
Попробуй подводное плаванье там вообще тишина гробовая и никто ничего не видит.
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