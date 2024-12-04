Волочай откровенно признался, почему он не любит комментировать футбол

Один из самых популярных украинских спортивных комментаторов Виталий Волочай рассказал о том, что его раздражает в работе комментатора, назвав вид спорта, который он не любит комментировать.

"Наименее любимый вид спорта для комментирования — это футбол. К футболу много внимания. Много людей, которые это смотрят, много людей, которые тебя потом песочат за то, что ты что-то не так сказал. Ну и готовиться надо много. Самый любимый — это теннис, потому что его приятно комментировать. В теннисе главное — не мешать. Ты сидишь себе, раз в минуту какое-то слово вставил, людям не мешаешь, потому что во время просмотра тенниса любят тишину".

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Напомним, что ранее Виталий Волочай попал в скандал после того, как он комментировал игру между "Александрией" и "Черноморцем" (3:0) в УПЛ.