"Не игнорируйте это", - экс-игрок сборной Украины высказался о событиях в Грузии
В Грузии проходят массовые акции протестов
фото из свободных источников
Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно событий, происходящих в Грузии.
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"Не забывайте, что народ Грузии, как и народ Украины, борется за свободу, за демократию и за будущее! Пожалуйста, не игнорируйте это", — написал Левченко.
Напомним, что с 28 ноября в Тбилиси начались массовые акции протеста после заявления премьер-министра Грузии о том, что правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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