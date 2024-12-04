"Не игнорируйте это", - экс-игрок сборной Украины высказался о событиях в Грузии

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно событий, происходящих в Грузии.

"Не забывайте, что народ Грузии, как и народ Украины, борется за свободу, за демократию и за будущее! Пожалуйста, не игнорируйте это", — написал Левченко.

Напомним, что с 28 ноября в Тбилиси начались массовые акции протеста после заявления премьер-министра Грузии о том, что правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.