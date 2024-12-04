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Представитель омбудсмена Козыренко заявил о почти полной победе над "бусификацией"

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"Почти полностью искоренена"

Представитель омбудсмена Козыренко заявил о почти полной победе над "бусификацией"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Украине благодаря усилиям омбудсмена "почти полностью" искоренили случаи так называемой "бусификации" - нарушение прав военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий.

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Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко в интервью порталу "UA.NEWS".

По его словам, это "один из самых больших успехов", которого Офис омбудсмена достиг вместе со своими региональными представительствами.

Одним из самых больших успехов, которого мы достигли вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой "бусификации". Это термин, который используют для описания нарушений прав людей во время мобилизации. Все права человека, который подлежит мобилизации или уже служит, должны быть защищены", - отметил Козыренко.

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Он отметил, что термин "бусификация" некорректно употреблять, если мобилизационные мероприятия проводятся "в соответствии с законодательством" - в присутствии соответствующих органов и с видеофиксацией. Тогда, отмечает Козыренко, права людей соблюдаются.

В то же время представитель Лубинца назвал "нонсенсом" и "недопустимым отношением" применение оружия против человека, "который может быть полезен для нашей армии".

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