Горбунов: Днепр-1 должен мне и всем футболистам зарплату за 5 месяцев. Рассчитываться не собираются

Украинский футболист Сергей Горбунов, решивший поставить карьеру на паузу после исчезновения СК "Днепр-1", рассказал о последнем периоде существования клуба.

“Руководство говорило, что все будет хорошо и клуб будет жить. Мне даже предлагали новый контракт на год. Потом Андрей Русол собрал представителей команды на базе, там было 5-6 футболистов и 2-3 человека из персонала”.

“Я не знаю, о чем они говорили, меня там не было, но я так понял, там сказали, что все будут сообщать в телефонном режиме. После этого я больше никого никогда не слышал и не видел. Клуб должен мне и всем футболистам зарплату за 5 месяцев. Но пока с нами рассчитываться не намерены”, – сказал Горбунов.