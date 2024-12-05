Горбунов: Днепр-1 должен мне и всем футболистам зарплату за 5 месяцев. Рассчитываться не собираются
Спортсмен сообщил о финансовых обязательствах расформированного клуба
Фото: СК Дніпро-1
Украинский футболист Сергей Горбунов, решивший поставить карьеру на паузу после исчезновения СК "Днепр-1", рассказал о последнем периоде существования клуба.
“Руководство говорило, что все будет хорошо и клуб будет жить. Мне даже предлагали новый контракт на год. Потом Андрей Русол собрал представителей команды на базе, там было 5-6 футболистов и 2-3 человека из персонала”.
“Я не знаю, о чем они говорили, меня там не было, но я так понял, там сказали, что все будут сообщать в телефонном режиме. После этого я больше никого никогда не слышал и не видел. Клуб должен мне и всем футболистам зарплату за 5 месяцев. Но пока с нами рассчитываться не намерены”, – сказал Горбунов.
Горбунов не стал искать новую команду из-за проблем со спиной.
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