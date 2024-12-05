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Более 20 артсистем и под 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

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Близится цифра в 750 тысяч

Более 20 артсистем и под 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1580 российских оккупантов, а также вывели из строя 13 танков, 22 бронемашины, 21 артсистему и 97 единиц автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 748950 (+1580)
  • танков - 9506 (+13)
  • боевых бронированных машин - 19472 (+22)
  • артиллерийских систем - 21023 (+21)
  • РСЗО - 1253 (+0)
  • средства ПВО - 1020 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19977 (+31)
  • крылатые ракеты - 2855 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30843 (+97)
  • специальная техника - 3630 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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