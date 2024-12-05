Конгресс США не будет голосовать за дополнительную помощь Украине - названа причина

Вопрос дополнительной помощи Украине не вынесут на голосование в Конгрессе США. Законодатели ждут указания по этому вопросу от нового президента Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

"У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего относительно всего этого. Я не ожидаю, что сейчас будет вынесено [на голосование] какое-либо финансирование для Украины", - сказал он.

Издание Politico уточнило, что в среду, 4 декабря, спикер Майк Джонсон отклонил просьбу администрации Байдена включить 24 миллиарда долларов помощи Украине в рамках ожидаемого законопроекта о краткосрочных расходах, который Конгресс должен принять до 20 декабря.

"Это не компетенция Джо Байдена сейчас принимать такое решение", - пояснил Джонсон.

Заметим, что инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа планируется на 20 января 2025 года.