Две баллистические ракеты и более 40 выпущенных шахедов. Как успешно отработала ПВО?

В ночь на 5 декабря 2024 года противник нанес удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл., также атаковал Украину 44-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с двух направлений: Орел и Курск (рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 шахедов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

12 дронов локально потеряно, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.