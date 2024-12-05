Две баллистические ракеты и более 40 выпущенных шахедов. Как успешно отработала ПВО?
На запад не запускали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 5 декабря 2024 года противник нанес удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл., также атаковал Украину 44-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с двух направлений: Орел и Курск (рф).
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.
По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 шахедов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.
12 дронов локально потеряно, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.
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