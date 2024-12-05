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Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии - туда попал и бывший защитник Динамо

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Тяжело было сделать по-другому

Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии - туда попал и бывший защитник Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против властей Грузии.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину.

Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы.

Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против Москвы.

Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально. Слава Украине!", - написал глава государства в Telegram.

Украина применила санкции против 19 человек. В частности, в санкционный список попали: основатель "Грузинской мечты", олигарх Бидзин Иванишвили, глава правительства Георгий Кобахидхе, мэр Тбилиси Каха Каладзе (в прошлом футболист киевского "Динамо"), глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, владелец проправительственного телеканала "Имеди" Ираклий Рухадзе.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.12.2024 в 12:35
Не Бідзін, а Бідзіна....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.12.2024 в 12:35
Не Бідзін, а Бідзіна....
Ответить
0
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