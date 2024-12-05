Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии - туда попал и бывший защитник Динамо

Президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против властей Грузии.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину.

Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы.

Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против Москвы.

Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально. Слава Украине!", - написал глава государства в Telegram.