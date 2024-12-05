Ермак ответил на вопрос о возможных выборах в Украине в 2025 году
Только после прекращения боевых действий
president.gov.ua
Украина готова провести выборы сразу же после установления справедливого мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.
"Глядя на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране.
Прежде всего президент Зеленский является демократом по своей натуре, он самый большой сторонник демократии в отношении Украины. Он очень четкий в отношении выборов. Он готов к ним в любой момент, но всегда говорил: "У меня есть несколько очень важных для меня пунктов".
Это означает, что надо, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать, включая наших героев, наших солдат на передовой, включая людей, которые временно покидают страну", - отметил глава ОП.
Ранее издание The Economist сообщило, что президентские выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года - это наиболее ранняя вероятная дата.
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