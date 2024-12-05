"Проблемы Динамо начались не вчера, а после 2019 года". Хацкевич высказался о выступлениях киевлян в еврокубках

Бывший игрок тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча "бело-синих" против "Реал Сосьедада" в 6-м туре Лиги Европы, а также оценил последние выступления киевской команды в еврокубках.

"Динамо" будет тяжело, потому что с испанцами всегда непростые матчи. К тому же, "Реал Сосьедад" сейчас начал набирать очки и находит свою игру. За очки будет тяжело зацепиться, но ребята должны бороться за свое имя и понимать, какой клуб они представляют.

Почему "Динамо" так сложно в Лиге Европы, где команда еще не набирала очков? Давайте вспомним 2019 год, когда команда не вышла из группы с "Мальме", "Копенгагеном* и "Лугано". Потом была Лига чемпионов, где "Динамо" набрало четыре очка, а потом одно, и тоже не вышло из группы. Проблемы "Динамо" начались не вчера, а после 2019 года. Падение в еврокубках в плане набора очков очень резкое", - сказал Хацкевич.

Напомним, поединок "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится 12 декабря.