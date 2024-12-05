Сибига заявил, что Россия хочет Ялту-2 или Минск-3. Известна позиция Украины относительно такого сценария
Неприемлемый формат
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина не пойдет на переговоры в формате так называемых Ялты-2 или Минска-3, когда Россия сохранит влияние на Украину для принудительной диктовки правил. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте. "Давайте осознаем два момента. Россия хочет Ялту-2 (Ялтинская конференция руководителей правительств Великобритании, США и СССР в Ливадийском дворце в феврале 1945-го - Ред) или по крайней мере Минск-3. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет. Будапештский меморандум показал цену договоренностей за счет Украины. Никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности не будет. Мы увидели настоящий российский "мирный план". Мы видели его в Буче, Мариуполе, Изюме и других местах. Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей отправляют в российские семьи и дают им российские имена. Фильтрация, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция. Мы никогда не согласимся на такой мир", - констатирует Сибига. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Украины должна быть сильная позиция на переговорах с Россией. В противном случае такие переговоры будут проигрышными для Украины.
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Источник:МЗС України
Опубликовал: Александр Бураков
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