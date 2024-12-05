  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сибига заявил, что Россия хочет Ялту-2 или Минск-3. Известна позиция Украины относительно такого сценария
В тренде

Сибига заявил, что Россия хочет Ялту-2 или Минск-3. Известна позиция Украины относительно такого сценария

Общие новости
Обновлено

Неприемлемый формат

Сибига заявил, что Россия хочет Ялту-2 или Минск-3. Известна позиция Украины относительно такого сценария

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Украина не пойдет на переговоры в формате так называемых Ялты-2 или Минска-3, когда Россия сохранит влияние на Украину для принудительной диктовки правил.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте.

"Давайте осознаем два момента. Россия хочет Ялту-2 (Ялтинская конференция руководителей правительств Великобритании, США и СССР в Ливадийском дворце в феврале 1945-го - Ред) или по крайней мере Минск-3. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет.

Будапештский меморандум показал цену договоренностей за счет Украины. Никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности не будет. Мы увидели настоящий российский "мирный план". Мы видели его в Буче, Мариуполе, Изюме и других местах. Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей отправляют в российские семьи и дают им российские имена. Фильтрация, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция. Мы никогда не согласимся на такой мир", - констатирует Сибига.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Украины должна быть сильная позиция на переговорах с Россией. В противном случае такие переговоры будут проигрышными для Украины.
По теме
yellow-arrow
"Проблемы Динамо начались не вчера, а после 2019 года". Хацкевич высказался о выступлениях киевлян в еврокубках
yellow-arrow
Ермак ответил на вопрос о возможных выборах в Украине в 2025 году
yellow-arrow
Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии - туда попал и бывший защитник Динамо
Украина переговоры Украины с рф война с россией Андрей Сибига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МЗС України
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости