Лавров: Это США напали на Россию "руками украинского режима"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".

Об этом он сказал на пресс-конференции, его заявление цитируют росСМИ.

По словам российского министра, США якобы помогают "киевскому режиму" обстреливать территорию России дальнобойными вооружениями.

Лавров отметил, что Россия вроде бы не выбирала путь конфликта и "не собирается ни на кого нападать".

"Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, непосредственно участвуют в подготовке таких обстрелов", - добавил российский дипломат.