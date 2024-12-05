Лавров: Это США напали на Россию "руками украинского режима"
Очередная партия заявлений из РФ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".
Об этом он сказал на пресс-конференции, его заявление цитируют росСМИ.
По словам российского министра, США якобы помогают "киевскому режиму" обстреливать территорию России дальнобойными вооружениями.
Лавров отметил, что Россия вроде бы не выбирала путь конфликта и "не собирается ни на кого нападать".
"Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, непосредственно участвуют в подготовке таких обстрелов", - добавил российский дипломат.
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