В ОП рассказали, сколько советников у Ермака, но умолчали об их зарплате
Также не рассказали, за какие вопросы отвечает каждый советник
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет 9 советников, 4 из которых штатные и 5 – внештатные.
Об этом сообщили в ОП на запрос "Украинской правды".
"Сейчас в Офисе президента... работает 9 советников руководителя Офиса президента, из которых 4 штатных советника... и 5 внештатных советников", - говорится в ответе.
Штатные советники Ермака это:
Александр Бевз,
Лилия Пашинна,
Виктория Романова,
Татьяна Гайдученко.
Среди внештатных советников Ермака Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко.
На вопрос о заработной плате советников в ОП отвечать отказались.
"Условия оплаты труда штатных советников определены постановлением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года № 1112 "Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе"", – сообщили в Офисе президента.
Что касается внештатных советников, то в ОП отметили, что они заработную плату не получают.
"Украинская правда" также просила указать, за какие вопросы отвечает каждый советник и каким было количество советников руководителя ОП в 2023 году. На эти вопросы в Офисе президента не ответили, указав, что запрашиваемая информация у них отсутствует.
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