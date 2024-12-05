Павелко, Михайличенко и Протасов исключены из состава НОК Украины, два Шевченко из УАФ - включены

5 декабря в онлайн-режиме прошло заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины (НОКУ), на котором было принято решение о ротации членов организации.

По итогам заседания из состава НОКУ были исключены Алексей Михайличенко, Олег Протасов, которые были в составе организации от УАФ, и Андрей Павелко, который был членом от отделения НОКУ в Днепропетровской области.

В то же время в состав НОКУ были включены президент УАФ Андрей Шевченко и вице-президент УАФ Александр Шевченко.