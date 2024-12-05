Тренер Полесья U-19 Литовченко получил 5 матчей дисквалификации за удар лайнсмена в шею
Инцидент случился в матче Полесья с Зарей
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КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод в матче юношеского чемпионата U-19 между "
После рассмотрения материалов КДК УАФ принял решение об отстранении Литовченко на 5 матчей за применение физической силы к официальному лицу матча. Его ассистент Сергей Назаренко получил дисквалификацию на 3 игры за выход на поле с целью вступления в конфликт с официальным лицом матча после окончания основного времени, за использование обидных, оскорбительных и непристойных слов.
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Также "Полесье" получило за это штраф в размере 150 тысяч гривен, а Литовченко и Назаренко должны провести 1 образовательную лекцию о необходимости соблюдения регламентных норм (в том числе морально-этических) футболистами и официальными лицами клуба до, во время и после матчей для команды "Полесье" U-19.
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