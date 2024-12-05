Тренер Полесья U-19 Литовченко получил 5 матчей дисквалификации за удар лайнсмена в шею

КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод в матче юношеского чемпионата U-19 между " Полесьем " и "Зарей" (2:2), когда уже после финального свистка старший тренер "Полесья" Геннадий Литовченко ударил в шею бокового арбитра матча Дмитрия Докучая, проявив несогласие с назначенным пенальти в ворота команды на 90+5-й минуте, который был реализован.

После рассмотрения материалов КДК УАФ принял решение об отстранении Литовченко на 5 матчей за применение физической силы к официальному лицу матча. Его ассистент Сергей Назаренко получил дисквалификацию на 3 игры за выход на поле с целью вступления в конфликт с официальным лицом матча после окончания основного времени, за использование обидных, оскорбительных и непристойных слов.

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Также "Полесье" получило за это штраф в размере 150 тысяч гривен, а Литовченко и Назаренко должны провести 1 образовательную лекцию о необходимости соблюдения регламентных норм (в том числе морально-этических) футболистами и официальными лицами клуба до, во время и после матчей для команды "Полесье" U-19.