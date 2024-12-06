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Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне, встретился с Венсом и Уолтцом

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Руководитель Офиса президента проводит турне по США

Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне, встретился с Венсом и Уолтцом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел в США ряд встреч с американскими политиками и чиновниками.

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Об этом сообщают источники Украинской правды.

Собеседники УП рассказали, что в течение последних полутора суток Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне. Ему удалось пообщаться с новоизбранным вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и будущим советником по нацбезопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майком Волтцом.

Также руководитель ОП встретился с будущей руководительницей аппарата Белого дома Трампа Сьюзан Уайлз.

Ранее агентство Reuters сообщало, что украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в Вашингтоне провела встречи с Волтцом, а также Китом Келлогом - кандидатом на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

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