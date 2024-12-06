Горбунов: Переход в Шахтер был ошибкой. Я руководствовался тем, что Днепр распадался, ситуация была непонятна
Футболист сожалеет о решении
Фото: СК Дніпро-1
Сергей Горбунов упомянул о своем переходе к "горнякам".
"В 2015 году перед финалом ЛЕ я уже тренировался с первой командой "Днепра". Мне было очень тяжело, потому что вокруг были собраны одни из лучших футболистов УПЛ. Потому выиграть конкуренцию у меня шансов не было. Но Мирон Маркевич дал мне шанс проявить себя. Я дебютировал за "Днепр" в матче против "Шахтера". После этой игры я сразу перешел к ним. Время в “Днепре” было крутым, я мог тренироваться с такими игроками, как Ротань, Коноплянка, Селезнев и другие”.
“Предложение от “Шахтера” поступило на следующий день после игры. Я долго не думал и уехал. Оглядываясь назад, наверное, переход в "Шахтер" был ошибкой. Я руководствовался тем, что "Днепр" распадался, ситуация была непонятна", — сказал Горбунов.
Отметим, что Сергей Горбунов так и не дебютировал за "Шахтер".
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