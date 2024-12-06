Потери России в войне превысили 750 тысяч человек - Генштаб

По состоянию на утро 6 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 750 610 военных армии РФ. За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1660 оккупантов, 46 бронемашин и 20 артсистем.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения: