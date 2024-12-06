Потери России в войне превысили 750 тысяч человек - Генштаб
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Генштаб ЗСУ
По состоянию на утро 6 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 750 610 военных армии РФ. За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1660 оккупантов, 46 бронемашин и 20 артсистем.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения:
- личного состава - около 750 610 (+1660) человек
- танков - 9514 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 19518 (+46) ед,
- артиллерийских систем - 21043 (+20) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средства ПВО - 1020 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20023 (+46),
- крылатые ракеты - 2857 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30899 (+56) ед,
- специальная техника - 3633 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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