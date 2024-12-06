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Потери России в войне превысили 750 тысяч человек - Генштаб

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Потери России в войне превысили 750 тысяч человек - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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По состоянию на утро 6 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 750 610 военных армии РФ. За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1660 оккупантов, 46 бронемашин и 20 артсистем.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения:

  • личного состава - около 750 610 (+1660) человек
  • танков - 9514 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 19518 (+46) ед,
  • артиллерийских систем - 21043 (+20) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1020 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20023 (+46),
  • крылатые ракеты - 2857 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30899 (+56) ед,
  • специальная техника - 3633 (+3).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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