Ночью по Украине было выпущено более 50 шахедов. Результаты работы ПВО
Сбито более 30 беспилотников
Міністерство оборони України
В ночь на 6 декабря 2024 года противник атаковал Украину 53-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (район пусков: Орел - рф).
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.
По состоянию на 07.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.
16 дронов в локально потеряно, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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