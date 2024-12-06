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Ночью по Украине было выпущено более 50 шахедов. Результаты работы ПВО

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Сбито более 30 беспилотников

Ночью по Украине было выпущено более 50 шахедов. Результаты работы ПВО

Міністерство оборони України

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В ночь на 6 декабря 2024 года противник атаковал Украину 53-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (район пусков: Орел - рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

По состоянию на 07.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

16 дронов в локально потеряно, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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