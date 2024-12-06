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"Думаю, он не принадлежит сам себе". Тренер одного из лидеров Первой лиги высказался о Каладзе

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Каха не устает разочаровывать

"Думаю, он не принадлежит сам себе". Тренер одного из лидеров Первой лиги высказался о Каладзе

Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился своим мнением об экс-защитнике киевского "Динамо" и "Милана" Кахабере Каладзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пророссийского грузинского правительства.

В перечень лиц, на которых распространяются ограничения, включены 19 представителей власти Грузии. Туда попал и Каха Каладзе, который сейчас является мэром Тбилиси. Санкции стали ответом на силовой разгон протестов в Грузии, вызванных отказом правительства вести переговоры о вступлении страны в Европейский Союз.

"Мне трудно это объяснить, ведь человек столько лет отыграл в Европе, как и Кавелашвили, который баллотируется на пост президента [от провластной партии]. Честно, я не знаю, что у них в голове.

Я думаю, Каладзе не принадлежит сам себе. В таком молодом возрасте он уже успел побывать вице-премьер-министром, министром энергетики, сейчас на втором сроке мэра.

Поверьте, не так просто после окончания футбольной карьеры сразу стать министром энергетики. Мне кажется, что за Каладзе стоят какие-то влиятельные люди, а он – как ширма.

Очень жаль, что парень столько лет отыграл в нашей стране, очень хорошо знает украинцев, а теперь ведет пророссийскую политику. Видимо, им руководят кукловоды. Мне такие люди, как Каладзе, абсолютно не интересны", - подытожил Нагорняк.

Напомним, Каладзе выступал за "Динамо" с 1998 по 2000 годы, и забил за это время 6 голов в 71 матче.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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