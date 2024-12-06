Тысячи ракет и новые санкции против РФ. В Белом Доме пообещали "лавину" военной помощи Украине

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан пообещал, что до середины января США отправят в Украину огромное количество снарядов, ракет и бронетехники.

Об этом он сказал во время встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, пишет The Guardian.

По данным издания, во время встречи, которая длилась более часа, Салливан пообещал передать Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотни бронированных автомобилей.

Также Вашингтон обещает поддержать наше государство в его кадровом вопросе, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Советник напомнил о практически финализированном решении о предоставлении Украине кредита на 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных российских активов.

США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, чтобы усложнить возможности России продолжать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования.

Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка планирует полностью использовать 61 млрд долларов предназначенных Украине, которые были одобрены Конгрессом. По его словам, средства будут направлены на поставки оружия.