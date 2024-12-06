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"Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области

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Экс-динамовец находится в городе Суджа

"Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области

Скріншот

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне военнослужащий Александр Алиев в своем Instagram опубликовал видео из Суджи в Курской области.

Среди прочего, экс-футболист подколол российские правоохранительные органы, вспомнив, что осенью его внесли в базу розыска МВД РФ.

"Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша "Пятерочка". Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы ведь хотели. Вот она Украина! Украина – это сила!", - сказал Алиев.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.12.2024 в 12:44
Хоча Алієв ще той балабол, але зараз викликає велику повагу за те, що пішов на фронт!
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Комментарии 1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.12.2024 в 12:44
Хоча Алієв ще той балабол, але зараз викликає велику повагу за те, що пішов на фронт!
Ответить
0
2

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