"Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области
Экс-динамовец находится в городе Суджа
Скріншот
Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне военнослужащий Александр Алиев в своем Instagram опубликовал видео из Суджи в Курской области.
Среди прочего, экс-футболист подколол российские правоохранительные органы, вспомнив, что осенью его внесли в базу розыска МВД РФ.
"Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша "Пятерочка". Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы ведь хотели. Вот она Украина! Украина – это сила!", - сказал Алиев.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.12.2024 в 12:44
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