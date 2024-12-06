"Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне военнослужащий Александр Алиев в своем Instagram опубликовал видео из Суджи в Курской области.

Среди прочего, экс-футболист подколол российские правоохранительные органы, вспомнив, что осенью его внесли в базу розыска МВД РФ.

"Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша "Пятерочка". Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы ведь хотели. Вот она Украина! Украина – это сила!", - сказал Алиев.