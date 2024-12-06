"Благодаря вам держится Украина". Зеленский обратился к военным в День ВСУ

В Киеве при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялись торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины . Президент поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил и отметил, что благодаря им держится фронт и Украина.

"Вы это делаете более тысячи дней взяв в руки оружие, судьбу нашей страны и держите ее крепко, стойко. Когда трудно, когда очень горячо, когда невыносимо холодно, и днем и ночью, а вы держите фронт, держите свободу. Держитесь сами и благодаря вам все держатся. Держится Украина благодаря тебе, украинский воин.

Уважаемые наши воины, благодарность, уважение от всего украинского народа каждому из вас, каждому кто кровью, слезами, огнем пишет новую историю независимой Украины. Пишет везде, и в Харькове, в Сумах и Запорожье, на Херсонщине. На таких направлениях, как Кураховское, Покровское, Купянское. На всех самых горячих участках Украины, где бьется Украина.

В нашей истории есть две даты, стоящие рядом и связанные - это 5 декабря и 6 декабря. Две даты которые имеют разный привкус. Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, самым первым, самым надежным гарантом нашей безопасности являются ВСУ Украины. Спасибо вам за это и пусть смелых смерть обходит, пусть все будет 4.5.0.

Вы это делаете более тысячи дней взяв в руки оружие, судьбу нашей страны и держите ее крепко, стойко. Когда трудно, когда очень горячо, когда невыносимо холодно, и днем и ночью, а вы держите фронт, держите свободу. Держитесь сами и благодаря вам все держатся. Держится Украина, благодаря тебе украинский воин", - заявил глава государства.