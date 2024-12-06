В Офисе Президента раскрыли детали встречи Ермака с командой Трампа

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа, а также имел разговоры с представителями Белого дома и обеих палат и партий Конгресса, пишет пресс-служба ОП.

"Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, в рамках которого руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги надо сделать, чтобы их сорвать", - говорится в сообщении.

В Белом доме глава Офиса главы государства встретился с советником по национальной безопасности Президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.



Также Ермак провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом, с филантропом Уильямом Альбертом Акманом, другими представителями деловых кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.



По данным источников CNN, в Вашингтоне состоялась встреча избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и нового советника по национальной безопасности Майка Волца с Ермаком и заместителем министра обороны Сергеем Боевым.