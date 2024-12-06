"Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме "Операция Курск" назвал соотношение потерь Украины и РФ на Курщине.

"Они (россияне - прим.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть, они вынуждены были оборонять собственную территорию, причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь во время проведения наступательных действий у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", - отметил Сырский.

Кроме этого, он сообщил главную задачу Сил обороны на этом направлении.

"Сейчас наша главная задача - усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", - подчеркнул Сырский.

Главком подчеркнул, что РФ "очень хорошо готовилась" к возможным действиям ВСУ, поэтому в Курской области враг построил мощную боронную линию с минными полями и оборонительными сооружениями.

"Почему это направление было выбрано - во-первых, враг рассматривал это направление для наступательных действий на Сумы. Конечно, решение было нестандартное, надо было принимать, исходя из реальной ситуации, которая постоянно усложнялась. Особенно на Покровском и Торецком направлениях", - сказал он.

По разным сообщениям, российский диктатор Владимир Путин дал команду любой ценой выбить Вооруженные силы Украины из Курской области до 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.