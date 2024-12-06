"Они ушли из нашей жизни навсегда". Экс-голкипер Динамо и Днепра высказался о Каладзе и Тимощуке

Бывший вратарь киевского "Динамо" и "Днепра" Александр Сирота поделился своим мнением относительно предателя Украины Анатолия Тимощука и грузинского экс-защитника "бело-синих" и нынешнего мэра Тбилиси Каху Каладзе, против которого ранее были введены санкции со стороны Совета национальной безопасности и обороны.

"Честно, не хочу даже его (Каладзе - прим.) обсуждать. Что об этих коллаборационистах и п*******в говорить? Он пошел за Россией. Все! Надо меньше обращать внимание на таких, как Тимощук и Каладзе. Они ушли из нашей жизни навсегда. К сожалению, это была большая ошибка, что они у нас были.

Наверное, дело в больших деньгах. Если бы он не был где-то там наверху и его не засыпали деньгами и дебильными перспективами, то, думаю, он бы тоже был нормальным. Очень много людей не проходят испытания огнем, водой и медными трубами. Каладзе - один из таких. Он поставил личные интересы выше интересов страны и народа.

Он это сделал сознательно, но тут вопрос в мотивах. Либо он имеет финансовую мотивацию, либо он просто глупый человек, и не понимает последствий. Вот эти его высказывания, что «в Грузии не будет украинизации», где он имеет в виду, что это привело к войне с Россией - это сказки для бедных. У них уже была война с Россией. Грузия уже увидела, что нужно иметь поддержку всех стран, а не быть рабами у россиян. Но, как мы видим, Каладзе не думает о своем народе.

Когда россияне зайдут в Грузию, то бедные люди снова станут провинцией этой недостраны и будут арбузами торговать на рынках Питера", - сказал Сирота.