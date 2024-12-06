ВСУ получили дальнобойные ракеты-дроны Пекло. ФОТО и ВИДЕО
Известны ее характеристики
Офіс президента
Украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло". Ее уже передали Вооруженным силам Украины.
Новую разработку лично осмотрели президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение.
Спасибо каждому и каждой, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине сражаться", - написал Зеленский в Telegram.
Известно, что "Пекло" в своем арсенале уже имеет пять успешных применений. Отмечается, что эти ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.
Также участники мероприятия отметили, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, зато значительно дешевле.
2 сентября Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.
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