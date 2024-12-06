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Лавров: Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения

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Лавров: Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения

Associated Press

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия готова использовать все возможные средства в войне против Украины, чтобы избежать "стратегического поражения".

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об этом Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, удар баллистической ракетой "Орешник" является прямым "посланием США и их союзникам", которые продолжают поставлять Украине дальнобойное оружие.

"Мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им преуспеть в том, что они называют стратегическим поражением России", - сказал Лавров.

Российский министр также высказался относительно позиции США, обвинив Вашингтон в борьбе за "гегемонию над миром", тогда как Россия, по его мнению, защищает свои "законные интересы безопасности".

Лавров также упомянул, что Запад, якобы, отказался обсуждать "гарантии безопасности для России" перед началом полномасштабного вторжения, и обвинил Украину в том, что она дважды отклонила предложения по сохранению территориальной целостности.

"Мы не начинали эту войну. Мы годами и годами посылали предупреждения о том, что подталкивание НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему", - высказался Лавров.

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