Из-за манипуляций из-за рубежа. В Румынии аннулировали результаты первого тура выборов президента

Конституционный суд Румынии признал недействительными результаты первого тура президентских выборов, состоявшегося 1 декабря.

Об этом сообщает Digi24.

"В соответствии со ст. 146, пунктом f конституции, аннулируется весь избирательный процесс по выборам президента Румынии, проведенный на основании постановления правительства № 756/2024 об установлении даты выборов президента Румынии в 2024 году", – говорится в решении суда.

"Избирательный процесс по выборам президента Румынии будет восстановлен в полном объеме, а правительство установит новую дату выборов президента Румынии, а также новую календарную программу для проведения необходимых действий", – сообщил Конституционный суд.

Судьи Конституционного суда приняли это решение после срочной встречи в пятницу для консультаций, в контексте того, что в КС поступило большое количество новых запросов об отмене результатов президентских выборов.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.

Перед этим Конституционный суд Румынии в понедельник, 2 декабря, признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Джорджеску.

В пятницу уже даже началось голосование во втором туре – на зарубежных участках.

На этой неделе Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.