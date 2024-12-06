Свитолина: Я достаточно близко общаюсь с Андреем Шевченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) рассказала о том, с кем из украинских спортсменов она общается.

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- Вы являетесь одним из лиц украинского спорта, за вами внимательно следят болельщики и другие спортсмены, ваши коллеги. А за кем следит Элина Свитолина из представителей украинского спорта? Возможно, что для вас также кто-то есть, кто ассоциируется с украинским спортом, о ком вы даже рассказываете своим знакомым?

- Я стараюсь следить за украинским спортом, у нас мощные спортсмены. К тому же они сейчас тренируются в таких условиях, которые очень сложные для нас.

Я достаточно близко общаюсь с Андреем Шевченко. Он иногда мне помогает ментально проходить через какие-то сложные ситуации с травмами, потому что он тоже много встречался с этим. У меня была и есть травма спины. Он много страдал из-за этой проблемы, поэтому мы можем с ним откровенно поговорить, он мне помогает.

Я тоже слежу за Александром Усиком, он невероятный. Надеюсь, что у нас будет возможность с ним больше пообщаться, потому что он очень интересен для меня. То, что он делает для Украины - это невероятно.

Также за Ольгой Харлан. Мы стараемся как-то поддерживать друг друга. Вообще я стараюсь быть открытой для любых спортсменов, я всех уважаю.