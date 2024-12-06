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Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью

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Путин заявил, что речь идет, в частности, о российском тактическом ядерном оружии на территории РБ

Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске подписали Договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью в рамках так называемого Союзного государства.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Как заявил Путин, межгосударственный договор о гарантиях безопасности "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств".

Он отметил, что речь идет, в частности, о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Беларуси.

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Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.12.2024 в 22:12
Редакція, може вам всім до психіатра вже час сходити? Цілими днями на футбольному сайті про якесь лайно новини. Ви там всі жертви якогось синдрома? А Зімбабве і Сомалі нічого такого сьогодні не підписували? А Малайзія із В'етнамом?
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Комментарии 1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.12.2024 в 22:12
Редакція, може вам всім до психіатра вже час сходити? Цілими днями на футбольному сайті про якесь лайно новини. Ви там всі жертви якогось синдрома? А Зімбабве і Сомалі нічого такого сьогодні не підписували? А Малайзія із В'етнамом?
Ответить
0
1

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