Россияне атаковали Запорожье: семь человек погибли, горит СТО. ВИДЕО

Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье, известно о 7 погибших, есть раненые.

Около 18:00 в городе прогремели взрывы. Председатель ОВА Иван Федоров впоследствии сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область есть раненые, пылает СТО.

В некоторых районах есть проблемы с электроэнергией.

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Позже местные власти сообщили о 7 погибших людях. Также предварительно четверо человек ранены, среди них двое детей.

"На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - сообщил Федоров.