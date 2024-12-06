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Россияне атаковали Запорожье: семь человек погибли, горит СТО. ВИДЕО

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Россия - страна- террорист

Россияне атаковали Запорожье: семь человек погибли, горит СТО. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье, известно о 7 погибших, есть раненые.

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Около 18:00 в городе прогремели взрывы. Председатель ОВА Иван Федоров впоследствии сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область есть раненые, пылает СТО.

В некоторых районах есть проблемы с электроэнергией.

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Позже местные власти сообщили о 7 погибших людях. Также предварительно четверо человек ранены, среди них двое детей.

"На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - сообщил Федоров.

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Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 19:40
Уроды моральные. Хреново, что на них только метровый метеорит свалился, километровый был бы в самый раз.
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2
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 19:40
Уроды моральные. Хреново, что на них только метровый метеорит свалился, километровый был бы в самый раз.
Ответить
2
0

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