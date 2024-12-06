Россияне атаковали Запорожье: семь человек погибли, горит СТО. ВИДЕО
Россия - страна- террорист
фото из соцсетей
Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье, известно о 7 погибших, есть раненые.
Около 18:00 в городе прогремели взрывы. Председатель ОВА Иван Федоров впоследствии сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область есть раненые, пылает СТО.
В некоторых районах есть проблемы с электроэнергией.
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Позже местные власти сообщили о 7 погибших людях. Также предварительно четверо человек ранены, среди них двое детей.
"На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - сообщил Федоров.
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kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 19:40
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