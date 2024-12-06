Андрей Шевченко 6 декабря встретился с детьми павших защитников Украины. ФОТО

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко 6 декабря встретился с подопечными фондов "Дети Героев" и "Трибуна Героев", которые заботятся о детях павших защитников Украины.

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На встрече дети могли лично пообщаться с Шевченко, задать ему вопросы и получить тематические подарки от УАФ.

Кроме того, на встрече присутствовал Александр Семенов, ученик ГУ "Школа Супергероев", отец которого проходит службу в Национальной гвардии Украины. Мальчик сейчас лечится в "Охматдете".