Шевченко: Верю, что в Украине уже растет футболист, который получит Золотой мяч
Андрей Николаевич провел встречу с детьми павших защитников Украины
Фото: facebook.com/shevaofficial
Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал
"Сегодня, в День святого Николая, к нам в Дом футбола пришли дети, и мы хотели организовать для них настоящий праздник — познакомиться, пообщаться и подарить тематические сюрпризы. Было приятно видеть их улыбки. Надеюсь, им понравилось.
Мне радостно, что дети интересуются футболом и в таком юном возрасте уже так много знают об украинском футболе, его истории и наших игроках. Я верю, что в Украине уже растет футболист, который получит "Золотой мяч".
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Это, без преувеличения, одна из важнейших целей для нашего футбольного сообщества. Несмотря на войну, у нас много талантливой молодежи. Их страсть и настойчивость – источник нашего вдохновения и веры в будущее", – сказал Шевченко.
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