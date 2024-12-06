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Шевченко: Верю, что в Украине уже растет футболист, который получит Золотой мяч

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Андрей Николаевич провел встречу с детьми павших защитников Украины

Шевченко: Верю, что в Украине уже растет футболист, который получит Золотой мяч

Фото: facebook.com/shevaofficial

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Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал свою встречу с детьми павших защитников Украины, которая прошла 6 декабря.

"Сегодня, в День святого Николая, к нам в Дом футбола пришли дети, и мы хотели организовать для них настоящий праздник — познакомиться, пообщаться и подарить тематические сюрпризы. Было приятно видеть их улыбки. Надеюсь, им понравилось.

Мне радостно, что дети интересуются футболом и в таком юном возрасте уже так много знают об украинском футболе, его истории и наших игроках. Я верю, что в Украине уже растет футболист, который получит "Золотой мяч".

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Это, без преувеличения, одна из важнейших целей для нашего футбольного сообщества. Несмотря на войну, у нас много талантливой молодежи. Их страсть и настойчивость – источник нашего вдохновения и веры в будущее", – сказал Шевченко.

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Источник:
media.1plus1
Опубликовал: Михаил Черныш
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