Шевченко: Верю, что в Украине уже растет футболист, который получит Золотой мяч

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал свою встречу с детьми павших защитников Украины , которая прошла 6 декабря.

"Сегодня, в День святого Николая, к нам в Дом футбола пришли дети, и мы хотели организовать для них настоящий праздник — познакомиться, пообщаться и подарить тематические сюрпризы. Было приятно видеть их улыбки. Надеюсь, им понравилось.

Мне радостно, что дети интересуются футболом и в таком юном возрасте уже так много знают об украинском футболе, его истории и наших игроках. Я верю, что в Украине уже растет футболист, который получит "Золотой мяч".