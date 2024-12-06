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Каладзе: Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны

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Мэр Тбилиси ответил на санкции со стороны Украины

Каладзе: Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Грузии, а сейчас мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отреагировал на введение Украиной санкций против части грузинской власти и его лично, заявив, что президент Владимир Зеленский якобы "служит интересам другой страны".

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Каладзе распространил видео с украинскими субтитрами. По словам мэра Тбилиси, он "понимает положение" Зеленского.

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"Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой он находится сегодня. Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье, и что самое тяжелое - он не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам другой страны", - считает глава Тбилиси.

"Я уверен, что украинский народ очень скоро поймет и проанализирует все процессы, которые происходили, и то, при чьей поддержке произошло несчастье, которое, к сожалению, сегодня происходит в Украине", - заявил бывший грузинский футболист.

Каладзе добавил, что Тбилиси продолжит поддерживать украинские семьи, проживающие в столице Грузии, что, мол, и будет ответом "на то, что озвучил Зеленский".

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
07.12.2024 в 00:07
Путлеровский 4леносос, ты падаль гнилая еще ответишь за всё.
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0
1
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
07.12.2024 в 00:07
Путлеровский 4леносос, ты падаль гнилая еще ответишь за всё.
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0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.12.2024 в 23:47
.. ідар гнійний!!!Ще щось там вякає..Ні сорому, ні совісті....
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2
1
tekutiev (донецк,Украина)
06.12.2024 в 23:30
кому служишь ты подстилка лапотная
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2
1
Гашик Ки1в (Киев)
06.12.2024 в 23:28
мяч у зели....
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