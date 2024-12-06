Каладзе: Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны
Мэр Тбилиси ответил на санкции со стороны Украины
фото из свободных источников
Экс-игрок "Динамо" и сборной Грузии, а сейчас мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отреагировал на введение Украиной санкций против части грузинской власти и его лично, заявив, что президент Владимир Зеленский якобы "служит интересам другой страны".
Каладзе распространил видео с украинскими субтитрами. По словам мэра Тбилиси, он "понимает положение" Зеленского.
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"Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой он находится сегодня. Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье, и что самое тяжелое - он не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам другой страны", - считает глава Тбилиси.
"Я уверен, что украинский народ очень скоро поймет и проанализирует все процессы, которые происходили, и то, при чьей поддержке произошло несчастье, которое, к сожалению, сегодня происходит в Украине", - заявил бывший грузинский футболист.
Каладзе добавил, что Тбилиси продолжит поддерживать украинские семьи, проживающие в столице Грузии, что, мол, и будет ответом "на то, что озвучил Зеленский".
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