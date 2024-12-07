Болезнь Мудрика, состояние Кейна перед Шахтером и слухи о Калюжном в дубле. Главные новости за 6 декабря

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска перед матчем АПЛ с "Тоттенхэмом", который состоится в воскресенье, 8 декабря, рассказал о травмированных игроках команды, отметив, что украинец Михаил Мудрик все еще болеет. Напомним, что недавний матч "Челси" против "Саутгемптона" Мудрик пропустил из-за вируса.

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о том, что опорный полузащитник команды Иван Калюжный может быть отстранен от работы с первой командой, если он не продлит контракт с клубом: "Это какие-то слухи. Почему я должен их комментировать? Лучше спрашивайте у того, кто эту информацию опубликовал".

"Аталанта" одержала девятую победу в лиге подряд, повторив рекорд клуба, установленный в 2020-ом году, усилила рекорд клуба по набранным очкам в Серии А с начала сезона - 33, одержала 12-ю победу в 13-ти последних матчах во всех турнирах. И даже забила как минимум два мяча в 12-ом домашнем матче лиги подряд. И пока возглавила турнирную таблицу.

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Лучшим игроком ноября признан атакующий хавбек "Кривбасса" Егор Твердохлеб, забивший за месяц пять голов в четырех матчах. Среди тренеров победил Олег Шандрук ("Верес"), команда которого в ноябре победила "Рух" (2:0) и "ЛНЗ" (2:1) и сыграла вничью с "Оболонью" (0:0) и "Александрией" (1:1).

Как сообщает Bild, англичанин провел 20-минутную индивидуальную тренировку, которая в основном была направлена на беговую работу. Впрочем, также отмечается, что до возвращения на поле игроку еще далеко - Кейну точно придется пропустить два ближайших матча "Баварии" - против "Хайденехайма" (в чемпионате) и против "Шахтера" (в Лиге чемпионов). Напомним, что матч "Шахтер" - "Бавария" состоится в Гельзенкирхене 10 декабря.

Главный тренер "Жироны" Мичел подтвердил, что украинский вингер команды Виктор Цыганков из-за травмы пропустит ближайшие матчи против "Реала" и "Ливерпуля". "В матче с "Реалом" Цыганков не сыграет, не сыграет и Анхель, Солис под вопросом".

Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси был признан лучшим игроком MLS в 2024 году. 37-летний футболист добавил в свою коллекцию еще одну весомую награду, которая носит имя Лэндона Донована. Напомним, что Месси забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 22 матчах за "Интер Майами" в этом сезоне.