Дулуб: Полесье тянут украинцы. У команды стояла задача занять первое место, поэтому это провальный месяц
Экс-наставник ЛНЗ и Карпат – о неудачном периоде стаи
Фото: ФК Львів
Олег Дулуб отметил, что в ноябре "Полесье" было самой слабой командой УПЛ и объяснил свой выбор, указав на проблемы в игре подопечных Ашура.
“У команды на сезон стояла задача занять первое место в УПЛ и выиграть Кубок Украины. Учитывая такие цели, это провальный месяц. Любой проект включает в себя финансовую составляющую и человеческий фактор – игроки и тренер. Если с финансами у "Полесья" все нормально, значит, проблема во второй составляющей".
"Возможно, у команды отсутствует коммуникация между тренерским штабом и игроками. Со стороны судить очень сложно. "Полесье" тянут в основном украинцы, те же Назаренко, Гуцуляк. А приобретённые легионеры не дотягивают до уровня задач команды”, – считает специалист.
"Волки" находятся на пятом месте в таблице УПЛ (24 очка).
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