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Дулуб: Полесье тянут украинцы. У команды стояла задача занять первое место, поэтому это провальный месяц

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Дулуб: Полесье тянут украинцы. У команды стояла задача занять первое место, поэтому это провальный месяц

Фото: ФК Львів

Новина українською

Олег Дулуб отметил, что в ноябре "Полесье" было самой слабой командой УПЛ и объяснил свой выбор, указав на проблемы в игре подопечных Ашура.

“У команды на сезон стояла задача занять первое место в УПЛ и выиграть Кубок Украины. Учитывая такие цели, это провальный месяц. Любой проект включает в себя финансовую составляющую и человеческий фактор – игроки и тренер. Если с финансами у "Полесья" все нормально, значит, проблема во второй составляющей".

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"Возможно, у команды отсутствует коммуникация между тренерским штабом и игроками. Со стороны судить очень сложно. "Полесье" тянут в основном украинцы, те же Назаренко, Гуцуляк. А приобретённые легионеры не дотягивают до уровня задач команды”, – считает специалист.

"Волки" находятся на пятом месте в таблице УПЛ (24 очка).

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Полесье (Житомир) Олег Дулуб
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.12.2024 в 08:12
Полiсся 1 место и кубок? Это даже не смешно, это клиника.
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Комментарии 1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.12.2024 в 08:12
Полiсся 1 место и кубок? Это даже не смешно, это клиника.
Ответить
0
0

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