Силы обороны ликвидировали 13 сотень россиян. Генштаб подытожил потери армии оккупантов
Также – почти 100 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали 1300 человек противника. Кроме этого, было уничтожено 99 единиц техники, в том числе 12 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 751910 (+1300) человек,
- танков ‒ 9514 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19535 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 21055 (+12) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1022 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20042 (+19),
- крылатых ракет ‒ 2857 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед,
- специальной техники – 3633 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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