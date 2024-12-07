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Силы обороны ликвидировали 13 сотень россиян. Генштаб подытожил потери армии оккупантов

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Силы обороны ликвидировали 13 сотень россиян. Генштаб подытожил потери армии оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали 1300 человек противника. Кроме этого, было уничтожено 99 единиц техники, в том числе 12 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 751910 (+1300) человек,
  • танков ‒ 9514 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19535 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 21055 (+12) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1022 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20042 (+19),
  • крылатых ракет ‒ 2857 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед,
  • специальной техники – 3633 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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